Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на опубликованную предварительную оценку Бюджетного управления Конгресса США

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) объявил о планах по строительству нового крупного корабля – линкора класса Trump. Корабль будет сочетать различные системы вооружения, начиная от зенитных и артиллерийских орудий, заканчивая гиперзвуковым оружием и рельсотронами.

Аналитик военно-морских сил Бюджетного управления Конгресса Эрик Лабс, чьи слова приводит издание Bloomberg, оценил стоимость нового военного корабля. По его мнению, линкор имени Дональда Трампа может обойтись США в 22 миллиарда долларов. При этом окончательную стоимость пока сложно озвучить, учитывая, что ещё не приняты решения по тоннажу судна, численности экипажа и вооружениям. Однако даже самый низкий порог стоимости – 15,1 миллиарда долларов, что все равно сделает американский линкор самым дорогим кораблём в истории США.

Для сравнения, принятый ВМС США на вооружение в 2017 году авианосец USS Gerald R. Ford обошёлся американскому бюджету в 13 миллиардов долларов. Лабс считает, что окончательная стоимость линкора в ходе строительства может лишь увеличиться, учитывая проблемы американского судостроения – нехватка квалифицированной рабочей силы и проблемы с цепочкой поставок. Тем не менее первый корабль будет самим дорогим. Последующие линкоры класса Trump могут быть дешевле и стоить, например, 10 -15 миллиардов долларов.