Nacvark
В Италии создадут первый за пределами США центр подготовки пилотов F-35A
На подготовку инфраструктуры уже выделили €112,6 млн

На острове Сицилия (Италия) построят первый в Европе центр подготовки пилотов истребителей F-35A под наименованием Lightning Training Center. Помимо прочего, новый центр подготовки в Италии также станет первым за пределами США.

Как сообщает издание Opex360, итальянское оборонное ведомство уже выделило 112,6 миллионов евро на строительство соответствующей инфраструктуры на базе военного аэродрома Трапани-Бирджи. Новый учебный центр имеет важную роль для стран Европы, закупающих F-35A, поскольку станет ключевым хабом для подготовки их пилотов. Выбор именно итальянской авиабазы в качестве будущего учебного центра обусловлен опытом обслуживания современной авиационной техники, а также стратегическим расположением – центр Средиземноморья.

Lightning Training Center оснастят передовыми стимуляторами полётов, которые позволят имитировать кабину истребителя пятого поколения в условиях реального воздушного боя. Одними симуляторами всё не ограничивается – пилоты смогут совершать полёты на настоящих самолётах. Строительство учебного центра будет происходить под контролем компаний Lockheed Martin (США) и Leonardo (Италия). Первая группа пилотов может начать обучение уже в 2028 году, а эксплуатация центра подготовки в полной мере начнётся к 2029 году.

Примечательно, что Италия также является единственной страной Европы, на территории которой происходит окончательная сборка и тестирование истребителей F-35A. Строительство учебного центра по подготовке пилотов лишь усиливает роль Италии в программе F-35 Lighting.

#сша #f-35 #италия #f-35a
Источник: opex360.com
