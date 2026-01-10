Суммарно может быть поставлено до ста ракет данного типа

Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности США (DSCA) сообщило об одобрении Государственным департаментом возможной продажи правительству Дании высокоточных ракет «воздух – земля» AGM-114R Hellfire. Общая стоимость соглашения составляет около 45 миллионов долларов.

В рамках данного контракта датская армия может получить до 100 ракет Hellfire и сопутствующее оборудование, включая пусковые установки, крепления и другое. Контракт охватывает предоставление логистических услуг, обучение личного состава и техническое обслуживание.

Стоимость одной ракеты для Копенгагена составит порядка 450 тысяч долларов, хотя для себя американская армия закупает их в 3 раза дешевле. В то же время Бельгии в декабре 2025 года одобрили продажу 240 ракет за 79 миллионов долларов. Справедливости ради, стоимость продажи оружия варьируется от сопутствующего оборудования.

В заявлении DSCA акцентируют внимание на том, что продажа оружия Дании отвечает интересам США путём усиления союзника по НАТО. Примечательно, что продажа оружия осуществляется на фоне растущей напряжённости Гренландии, на которую претендует Вашингтон и которая является автономной территорией в составе Королевства Дании.