Возможно, посредством взятия под контроль венесуэльской государственной компании PDVSA

Издание The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на собственные источники, пишет, что президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) и его советники планируют снизить цены на нефть с помощью Венесуэлы. Целью стоит снижение цены до 50 долларов за баррель нефти, что на 20% ниже от текущей стоимости и на более чем 50% ниже, чем на момент 2022 года.

Возможно, это будет реализовано посредством взятия под свой контроль венесуэльской нефтегазовой государственной компании Petróleos de Venezuela, Sociedad Anonima (PDVSA). Компания после 3 января 2026 года активно сотрудничает с Вашингтоном, сообщая о прогрессе по вопросу экспорта нефти. По данным WSJ, среди рассматриваемых вариантов – приобретение большей части месторождения нефти, принадлежащих Венесуэле.

США планируют выступать в качестве распределителя венесуэльской нефти, контролируя все потоки, которые до недавних пор были сосредоточены для поставок Китаю. При этом в интересах американских властей сделать всё, чтобы венесуэльская добыча нефти не ограничивалась прежними показателями.

Снижение стоимости нефти до 50 долларов за баррель позволит снизить цены на энергоносители для американских потребителей. Помимо этого, это серьёзно скажется на доходах России и Ирана от экспорта нефти. Не менее важным является то, что Китая больше не будет использовать Венесуэлу как «бензоколонку». Единственный минус, о котором пишет WSJ, является то, что такая цена за баррель сделает невыгодным добычу сланцевой нефти в США и поставит под угрозу существование некоторых месторождений внутри страны.