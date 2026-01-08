Frankenburg Technologies объединяется с Babcock для разработки этого решения

Компания Frankenburg Technologies (Эстония) ещё несколько лет назад представила свою разработку – недорогую ракету-перехватчик Mark 1 длиной всего 60 сантиметров, которая стоит дешевле зенитных ракет, но не уступает им по эффективности. Разработанная ракета-перехватчик ориентирована на использование против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а эстонская компания продолжает развивать задумку, работая над интеграцией, разработкой пусковых установок и совершенствованием самой ракеты.

Frankenburg Technologies подписала меморандум о взаимопонимании с Babcock (Великобритания), в котором компании сообщают о намерениях совместно разработать новую доступную систему противовоздушной обороны против БПЛА морского базирования. Суть планов заключается в том, что разработать пусковую установку морского базирования для ракет Mark 1, которая позволит усилить защиту от БПЛА.

В совместном заявлении компаний говорится, что новое решение позволит защитить военнослужащих и объекты критической инфраструктуры по всей Европе от беспилотников. Пока нет какой-либо конкретики относительно того, в какие сроки удастся создать пусковую установку и когда будут первые испытания. Однако акцент делается на то, чтобы пусковая установка была доступной (недорогой) и готовой к масштабированию производства.

Стоит напомнить, что стоимость одной ракеты Mark 1 составляет около 50 тысяч долларов. При этом её точность пока не на высшем уровне, поэтому для перехвата цели понадобится как минимум две ракеты. Так или иначе, даже такое решение кажется эффективнее, чем перехватывать дроны с помощью дорогостоящих зенитных ракет.