Военные хотят определить их технические возможности, тактические варианты использования и оперативные ограничения

Вооружённые силы Дании начали испытания восьми беспилотных наземных аппаратов THeMIS, приобретённых у эстонской компании Milrem Robotics вместе с сопутствующим оборудованием. Об этом сообщает издание Hartpunkt со ссылкой на пресс-релиз Организации по закупкам и логистике в сфере обороны Дании (DALO).

Наземные дроны передали 2-й бригаде вооружённых сил, которая дислоцируется на западе Зеландии. Испытание проводит специальное подразделение, занимающееся разработкой тактик, доктрин и подготовкой боевых частей. Военные используют два дрона для определения их технических возможностей, тактических вариантов использования и оперативных ограничений. Помимо этого, выясняется, каким образом THeMIS можно более эффективно интегрировать в вооружённые силы.

Ожидается, что наземные дроны будут выполнять задачи по разведке, организации снабжению и оказанию боевой поддержки. THeMIS способен перевозить полезную нагрузку весом до 1,2 тонн на расстояния до 200 километров в течение 15 часов. Приобретённые DALO дроны были в стандартной конфигурации, без специального оборудования, но открытая архитектура позволяет интегрировать различную полезную нагрузку.