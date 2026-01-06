Французские военные проводят исследования, чтобы понять, насколько экзоскелеты совместимы с военной экипировкой и будут ли они полезны в условиях реальной боевой обстановки

Ещё в 2019 году Агентство оборонных инноваций Франции проявило интерес к пассивным экзоскелетам, которые перераспределяют нагрузку с мышц человека на конструкцию и землю, позволяя переносить больший груз с меньшей утомляемостью. Как сообщает издание Opex360, в прошлом месяце Командование технического обслуживания объявило о проведении оценки нескольких моделей экзоскелетов производства компаний RB3D и German Bionic.

Испытания проходят в технической, логистической и полевой среде, где проверяют длительное использование экзоскелетов вместе с индивидуальным обмундированием военнослужащего. Полки материально-технического обеспечения планируют выяснить, действительно ли возможно использование экзоскелетов военными в оперативном контексте. Ожидается, что их использование позволит сохранить силы обслуживающего персонала и, соответственно, повысить эффективность.

Командование технического обслуживания не уточнило, какие именно модели экзоскелетов используются. Однако, как пишет Opex360, наиболее вероятными являются модели Exoviti, Exoback и Exia. Последняя модель, разработанная German Bionic, оснащена искусственным интеллектом.

Сама идея использования экзоскелетов военными появилась ещё давно, но до сих пор нет реальных примеров, когда личный состав вооружённых сил массово использует их для выполнения каких-либо задач даже в тылу.