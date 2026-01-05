По данным издания, руководство страны готово покинуть Тегеран, если военные не смогут справиться с протестами

Издание The Times, ссылаясь источники в разведке, пишет, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи имеет план эвакуации Из Тегеран в случае, если правоохранительные органы и военные не смогут подавить протесты. Как известно, из-за сложной экономической ситуации по всей стране продолжаются протесты, которые периодически переходят в массовые беспорядки.

По данным издания, план эвакуации рассчитан на высшее руководство страны, состоящее из 20 членов окружения Хаменеи и его членов семьи. План будет применён только в том случае, если вооружённые силы перейдут на сторону протестующих или перестанут справляться с возложенными на себя обязательствами.

Эксперт по Ирану и отставной израильский военнослужащий Бени Сабти считает, что наиболее подходящим местом для бегства Али Хаменеи является Москва. По его оценкам, у иранского руководство попросту нет больше места, где их готовы принять.

В отчёте, с которым ознакомилось The Times, говорится, что после 12-дневного ирано-израильского конфликта Хаменеи практически не появлялся на публике. Иранский лидер находился в бункере во время конфликта с Израилем, учитывая интенсивность израильских обстрелов. Его оценивают с одной стороны как «идеологически мотивированного человека», не готового на бегство, а с другой – «прагматичного в своих взглядах», который готов пойти на «тактический компромисс ради долгосрочной цели».