В Пхеньяне возлагают надежды на свой новый ПТРК, считая, что в будущем он может заменить РСЗО

В Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) планируют наладить крупномасштабное производство противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Bulsae-4 нового поколения. Об этом сообщает издание Defence Blog со ссылкой на Центральное информационное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

Ожидается, что производство ПТРК Bulsae будет увеличено в 2,5 раза, учитывая необходимость в этом году на регулярной основе поставлять эти системы вооружения передовым подразделениям армии. Не уточняется, сколько сейчас производит Bulsae оборонно-промышленный комплекс страны.

В пресс-релизе ЦТАК подчёркивают, что потенциальная военно-техническая мощь и эффективность Bulsae настолько велика, что в будущем тактический комплекс сможет заменить даже многозарядные ракетные комплексы. Иными словами, в Пхеньяне всерьёз рассматривают свой новый ПТРК как замену реактивным системам залпового огня.

ПТРК Bulsae-4 предназначен для поражения бронированной техники и укреплённых позиций за пределами прямой видимости оператора (Non-Line-of-Sight) на расстоянии от 10 километров. Официально КНДР утверждает, что их ПТРК может поражать цели на расстоянии вплоть до 25 километров. Так или иначе, даже 10 километров является большим расстоянием, ведь тот же американский ПТРК FGM-148 Javelin преодолевает до 4,5 километров.