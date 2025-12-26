Вероятнее всего, именно K9 выступит в качестве платформы для интеграции 58-калиберной пушки США

В марте 2024 года Армия США официально отменила программу ERCA, направленную на разработку новой самоходной артиллерийской установки (САУ) увеличенной дальности. Американские военные пришли к выводу, что разработанное ими решение оказалось недостаточно эффективным, чтобы поступить в серийное производство, поэтому наиболее оптимальный вариант – отказ от ERCA. Тогда появился вопрос, как США восполнят свой пробел в артиллерийских возможностях. Ответ на него дала южнокорейская компания Hanwha Group, которая вместе со своим американским подразделением предоставила Пентагону практически готовое решение.

На прошлой неделе Центр вооружений Командования по развитию боевых возможностей армии США (DEVCOM-AC) официально заключил соглашение с компанией Hanwha Defense USA, которое предусматривает интеграцию 58-калиберной пушки (155-мм) с платформой K9. Об этом сообщает издание Defence Industry Europe со ссылкой на пресс-релиз Hanwha Defense USA.

Речь идёт о южнокорейской САУ K9 Thunder, которая, вероятнее всего, станет основой для новой американской системы. Такое сотрудничество позволит предоставит американской армии новую САУ в кратчайшие сроки. Со своей стороны Hanwha Defense USA заверяют, что K9 позволит устранить пробелы в возможностях по скорострельности, дальности и скорости перезарядки, что повысит боевую эффективность американских артиллерийских подразделений. По предварительным оценкам, K9 соответствует требованиям к размерам, весу и мощности для существующих серийных конфигураций и обеспечивает запас прочности для внедрения 58-калиберной пушки.

Среди других аргументов компании – спрос на K9 Thunder среди стран НАТО. Так, например, из пяти стран НАТО, имеющих сухопутную границу с Россией, четыре приобрели южнокорейскую САУ для обеспечения возможности ведения высокоточного огня на больших дистанциях. Помимо этого, практически на всех потенциальных театрах военных действий присутствуют K9 Thunder производства Южной Кореи.