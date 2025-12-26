В рамках данного контракта бомбардировщики оснастят двигателем, соответствующим модификации B-52J

Министерство обороны США заключило контракт с компанией Boeing Defense Systems на продолжение работы в рамках программы замены двигателей для стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress. Об этом сообщает издание Defense Industry Europe, ссылаясь на данные Пентагона.

В рамках данного контракта устаревшие двигатели TF33 будут заменены на Rolls-Royce F130, которые установлены на модернизованную версию бомбардировщика B-52J Stratofortress. Boeing отвечат за системную интеграцию и испытание самолётов с новыми двигателями. Общая стоимость контракта составляет 2,04 миллиардов долларов, а срок его выполнения запланирован на май 2033 года.

Замена двигателей B-52 является частью более широких усилий по модернизации всего парка стратегических бомбардировщиков данного типа до конфигурации B-52J. Помимо замены двигателя, самолёт получает радар AN/APQ-188 с активной фазированной антенной решеткой. Всё это в сочетании способно повысить дальность полёта стратегического бомбардировщика (в результате более экономичного использования топлива), а также его ремонтопригодность ввиду использования новых комплектующих.