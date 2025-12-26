Доступность самолётов пятого поколения составила 50%, что на 17% ниже минимально требуемой границы

В прошлом году готовность истребителей F-35 Военно-воздушных сил США составила всего 50%, что на 17% ниже минимального требования к доступности авиации. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на опубликованный в этом месяце отчёт Управления генерального инспектора Министерства обороны США.

Таким образом, в 2024 году только половина истребителей пятого поколения ВВС США могла быть задействована для выполнения боевых задач, в то время как оставшиеся самолёты были недоступны из-за низкого уровня технического обслуживания. Дело в том, что в заключённом с компанией Lockheed Martin соглашении на техническое обслуживание самолётов не были закреплены требуемые показатели готовности парка F-35 или другие требования. Как итог, оборонное ведомство попросту не могло требовать от компании-подрядчика обеспечить техническое обслуживание на уровне, соответствующем общим требованиям к доступности ВВС США.

Несмотря на прошлогоднюю ситуацию с низким уровнем боеготовности F-35, компания Lockheed Martin в соответствии с договорённостями получила от Пентагона 1,7 миллиарда долларов без каких-либо прений относительно качества оказываемых услуг. Проблема низкой боеготовности авиации и флота США уже давно поднималась в отчётах различными контрольными и аудиторскими органами. Из-за плохого технического обслуживания военным приходится переставлять детали из одного самолёта или корабля в другой, тем самым чередуя, какой из них сможет выполнять боевые задачи в тот или иной день.