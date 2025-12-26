Полёт стратегических бомбардировщиков продолжительностью 7 часов выпал в канун католического Рождества

Вчера Министерство обороны России сообщило о продолжительном полёте стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые в соответствии с планом пролетали над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Обе акватории находятся недалеко от Великобритании и, как пишет британское издание The Mirror, страны НАТО были вынуждены поднять авиацию из-за пролёта российской стратегической авиации.

По данным российского оборонного ведомства, полёт по маршруту составил более 7 часов. Помимо этого, в заявлении говорится, что на отдельных этапах маршрута российскую авиацию сопровождали истребители иностранных государств. Не уточняется, истребительная авиация каких стран следовала за Ту-95МС, но, судя по информации Mirror, речь идёт о НАТО, ведь полёт происходил недалеко от границ североатлантического альянса.

Вооружённые силы Польши в тот день также сообщали, что их силы противовоздушной обороны обнаружили цель над Балтийским морем, поэтому был отдан приказ поднять авиацию. Польские истребители визуально идентифицировали и вывели из своей зоны ответственности российский разведывательный самолёт, пролетавший недалеко от воздушного пространства страны.