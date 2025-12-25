Это снижает вероятность ударов по Венесуэле, по крайней мере, в ближайшее время

Издание Reuters, ссылаясь на неназванного американского чиновника, пишет, что Белый дом приказал Армии США сосредоточиться на обеспечении блокады экспорта нефти из Венесуэлы как минимум в течение следующих двух месяцев. Принятое решение снижает вероятность нанесения ударов по венесуэльским территориям, демонстрируя, что Вашингтон хочет пока ограничиться использованием экономических рычагов давления на Каракас.

Источники здания утверждает, что сценарии с применением военных средств, также являются частью обсуждений, но в первую очередь приоритет отдаётся экономическому давлению, путём введению санкций и обеспечению их соблюдения. Очевидно, что такая тактика является лишь частью более масштабной стратегии, направленной на достижение желаемого результата – смены власти в Венесуэле.

По оценкам Белого дома, уже к концу января Венесуэла столкнётся с «экономической катастрофой», если всё-таки не пойдёт на уступки в рамках переговоров с США. Как известно, Вашингтон не признаёт президентство Николаса Мадуро и требует от него немедленной отставки.

Некоторое время назад президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился принять Мадуро в случае его бегства из Венесуэлы. Тогда белорусский президент подчеркнул, что он не обсуждал этот вопрос лично с венесуэльским коллегой. В то же время иностранные СМИ пишут, что США и Венесуэла обсуждали отставку Николаса Мадуро, но тот потребовал больше времени на принятие решения.