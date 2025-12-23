Произойти это может до 2028 года

Командующий Военно-воздушными силами Швеции генерал-майор Йонас Викман в интервью Defense News заявил, что вскоре шведские пилоты получат возможность наносить дальнобойные удары с помощью истребителей JAS 39 Gripen. Шведские самолёты получат возможность запуска крылатых ракет Taurus, способных поражать цели на расстоянии примерно до 500 километров.

В феврале Агентство по закупке оборонной техники Швеции опубликовало документ, в котором говорилось, что данная интеграция произойдёт к 2028 году. Однако теперь, как утверждает шведский генерал, командование пересмотрело свои приоритеты, проделав работу над тем, чтобы первоначальный график «сместился влево» (сроки интеграции наступили раньше).

При этом Йонас Викман отказался раскрывать конкретные сроки, когда JAS 39 Gripen получит немецкие крылатые ракеты. Однако он видит будущую интеграцию этого оружия «огромным шагом вперёд», который повлияет на доктрину и оперативные концепции военно-воздушных сил.

Как известно, крылатые ракеты Taurus разрабатывались компанией Taurus Systems, которая, в свою очередь, является совместным предприятием немецкой MBDA Deutschland и шведской Saab.