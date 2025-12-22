Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Парламент Великобритании обеспокоен отставанием от Европы в области беспилотников
Депутаты приводят в пример Германию, где ситуация гораздо лучше

Издание UK Defence Journal, приводя заявления британских депутатов, пишет, что во время заседания Комитета по обороне парламента Великобритании, был поднят вопрос серьёзного отставания британских вооружённых сил в области беспилотников. Причём речь шла не об отставании от Украины и России, что и так понятно, а в сравнении Великобритании с другими странами Европы.

Депутат от Лейбористской партии Фред Томас приводит в пример Германию, которая выразила готовность разместить на территории Литвы беспилотники и другое вооружение на сумму 350 миллионов евро. В то же время Великобритания не имеет этих ресурсов, чтобы аналогичным образом усилить восточный фланг НАТО в Эстонии. Политик обеспокоен тем, что, хотя в министерстве обороны страны говорят о постоянной модернизации, военные по-прежнему не имеют инновационных возможностей. Томас напомнил, что США в этом году предприняли достаточные действия, чтобы оборонные инновации вышли на новый уровень, хотя их реформирование закупок отличается от установленного в Великобритании.

Директор по вооружениям Руперт Пирс в разговоре с Томасом признал, что различия действительно имеются, но он не видит в этом проблемы. По его мнению, Пентагон лишь пытается вернуть подразделения занимающиеся оборонными инновациями, в своё прямое подчинение, в то время как Великобритания создала независимую организацию UK Defence Innovation с бюджетом 400 миллионов фунтов стерлингов на разработку быстрых решений.

В конечном итоге Фред Томас, Руперт Пирс и другие участники обсуждений сошлись во мнениях, что необходимо делать больше, чтобы получить новые возможности в ближайшие годы. Однако такие слова мало чем отличаются от заявлений британского оборонного ведомства, где говорится о новых возможностях и необходимости скорейшей модернизации и внедрения инноваций.

Стоит отметить, что упомянутые в обсуждениях США и Германия начали активнее работать над развитием БПЛА. Американская армия внедряет FPV-дроны, разрабатывает собственный аналог Shahed-136, а немецкое военное командование принимает решения о закупках десятков тысяч барражирующих боеприпасов, сотен разведывательных комплексов и поощряет стремления промышленности в области строительства морских дронов. Великобритания в этом году отличалась лишь введением британским флотом в эксплуатацию транспортных беспилотников, которые могут доставлять провизию и запчасти с суши на борт кораблей.

#нато #европа #великобритания #бпла
Источник: ukdefencejournal.org.uk
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Удачливый покупатель приобрёл GTX 1660 Super всего за $8 в комиссионном магазине
6
Легендарную GeForce GTX 1080 Ti проверили в AAA-играх 2025 года
+
Новые китайские видеокарты Moore Threads обеспечат в 15 раз более высокую производительность в играх
3
ТАСС: Во избежание ситуаций наподобие «дела Долиной», нужна страховка сделок при покупке квартир
3
Новые функции авторазгона на матплатах B850 и X870 от MSI повышают fps в играх до 15%
6
Энтузиаст приобрел GeForce RTX 5090 за $40 в Китае и удивился реально доставленной ему видеокарте
2
В Москве открыли вторую трамвайную линию для вагонов на аккумуляторах без контактной сети
1
Ремонт кухни на английской ферме обернулся находкой тайника с монетами XVII века
2
Эксперты прогнозируют резкий рост цен на ПК во второй половине 2026 года
3
США объявили о крупнейшей в истории продаже оружия Тайваню на $11,1 млрд
4
В НАТО заявили, что после изменения политики США военная помощь Украине не сократилась
2
Ветеран ФСБ Александр Безверхний назвал полным провалом попытку угона МиГ-31
3
Honda обновила седан Accord для 2026 модельного года
+
Археологи в узорах на древней керамике увидели первые свидетельства математики до изобретения чисел
+
Зафиксирован взрыв сверхкилоновой, порожденной столкновением нейтронных звезд
+
Хорватский фридайвер 14 июня 2025 установил мировой рекорд, задержав дыхание под водой на 29 минут
1
Полностью российский лайнер Ту-214 совершил первый полёт и отправился в Минск
+
В Минпромторге определили сроки первого полета «Байкала» с российским двигателем
5
Провал попытки изъятия российских активов лег новым бременем на кошельки европейцев
+
Якутский город Покровск стал самым холодным местом на Земле за прошедшие сутки
2

Популярные статьи

Перспективы дезинфляции в России
23

Сейчас обсуждают

IRanPast
07:57
Мы это выяснили с тобой, что ты не работаешь и на шее матери сидишь ещё года два тому назад, либеральный шизоид
Перспективы дезинфляции в России
George Mendel
07:41
Зато Viber хорошо работает! 📲🤔
ТОП-6 проблем сверхтонких смартфонов
Сергей Анатолич
06:51
При чем здесь "тихо и незаметно"? Просто этот "перевыпуск" полное дерьмо, а не игра. Отвратительный ремейк. Отсюда и низкие продажи и скидки в первые месяцы. Но это вряд ли поможет.😔
Создатель Painkiller выразил недовольство перезапуском франшизы
Эдуард Кузнецов
06:20
Что значит выражение "осуществить легендарное возвращение"? Оно сразу перейдет в разряд мифов и легенд?
В линейке Nova Lake-S будет четыре CPU с bLLC-кэшем объемом 288 и 144 МБ
Михаил Авраменко
06:02
Сейчас, в 2025м, ещё ладно, а вот в следующем году будет просто вал мошенничества с ОЗУ. Всё ещё только начинается.
Покупатель комплекта DDR5 получил модули DDR4 с неплотно прилегающими радиаторами
Waramagedon
05:53
Так нужно было драйвер ставить, винда тут ни причем
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Waramagedon
05:49
Привыкаешь. Это просто.
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Waramagedon
05:47
В тесле к примеру кроме экрана и кнопок двери и стекол ничего нет, что ты собрался заблокировать? Нет ничего лучше физических кнопок и крутилок. Доступ к климату, радио, картам, открытию, закрытию все...
Сенсорный экран в автомобиле признали угрозой для безопасного вождения
Алекс Федор
05:45
Ничего не понимаю 9060xt по всем обзорам был как 5060ti, а с лучами как 5060
Hardware Unboxed сравнили доступные видеокарты RTX 5060, RX 9060 XT и Arc B580 в 19 актуальных играх
vl
04:56
Практически никому не надо, но пусть пишет и даже по тематике сайта , заполняет пустоту, так сказать :)
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter