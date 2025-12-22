Издание UK Defence Journal, приводя заявления британских депутатов, пишет, что во время заседания Комитета по обороне парламента Великобритании, был поднят вопрос серьёзного отставания британских вооружённых сил в области беспилотников. Причём речь шла не об отставании от Украины и России, что и так понятно, а в сравнении Великобритании с другими странами Европы.
Депутат от Лейбористской партии Фред Томас приводит в пример Германию, которая выразила готовность разместить на территории Литвы беспилотники и другое вооружение на сумму 350 миллионов евро. В то же время Великобритания не имеет этих ресурсов, чтобы аналогичным образом усилить восточный фланг НАТО в Эстонии. Политик обеспокоен тем, что, хотя в министерстве обороны страны говорят о постоянной модернизации, военные по-прежнему не имеют инновационных возможностей. Томас напомнил, что США в этом году предприняли достаточные действия, чтобы оборонные инновации вышли на новый уровень, хотя их реформирование закупок отличается от установленного в Великобритании.
Директор по вооружениям Руперт Пирс в разговоре с Томасом признал, что различия действительно имеются, но он не видит в этом проблемы. По его мнению, Пентагон лишь пытается вернуть подразделения занимающиеся оборонными инновациями, в своё прямое подчинение, в то время как Великобритания создала независимую организацию UK Defence Innovation с бюджетом 400 миллионов фунтов стерлингов на разработку быстрых решений.
В конечном итоге Фред Томас, Руперт Пирс и другие участники обсуждений сошлись во мнениях, что необходимо делать больше, чтобы получить новые возможности в ближайшие годы. Однако такие слова мало чем отличаются от заявлений британского оборонного ведомства, где говорится о новых возможностях и необходимости скорейшей модернизации и внедрения инноваций.
Стоит отметить, что упомянутые в обсуждениях США и Германия начали активнее работать над развитием БПЛА. Американская армия внедряет FPV-дроны, разрабатывает собственный аналог Shahed-136, а немецкое военное командование принимает решения о закупках десятков тысяч барражирующих боеприпасов, сотен разведывательных комплексов и поощряет стремления промышленности в области строительства морских дронов. Великобритания в этом году отличалась лишь введением британским флотом в эксплуатацию транспортных беспилотников, которые могут доставлять провизию и запчасти с суши на борт кораблей.