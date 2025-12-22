Депутаты приводят в пример Германию, где ситуация гораздо лучше

Издание UK Defence Journal, приводя заявления британских депутатов, пишет, что во время заседания Комитета по обороне парламента Великобритании, был поднят вопрос серьёзного отставания британских вооружённых сил в области беспилотников. Причём речь шла не об отставании от Украины и России, что и так понятно, а в сравнении Великобритании с другими странами Европы.

Депутат от Лейбористской партии Фред Томас приводит в пример Германию, которая выразила готовность разместить на территории Литвы беспилотники и другое вооружение на сумму 350 миллионов евро. В то же время Великобритания не имеет этих ресурсов, чтобы аналогичным образом усилить восточный фланг НАТО в Эстонии. Политик обеспокоен тем, что, хотя в министерстве обороны страны говорят о постоянной модернизации, военные по-прежнему не имеют инновационных возможностей. Томас напомнил, что США в этом году предприняли достаточные действия, чтобы оборонные инновации вышли на новый уровень, хотя их реформирование закупок отличается от установленного в Великобритании.

Директор по вооружениям Руперт Пирс в разговоре с Томасом признал, что различия действительно имеются, но он не видит в этом проблемы. По его мнению, Пентагон лишь пытается вернуть подразделения занимающиеся оборонными инновациями, в своё прямое подчинение, в то время как Великобритания создала независимую организацию UK Defence Innovation с бюджетом 400 миллионов фунтов стерлингов на разработку быстрых решений.

В конечном итоге Фред Томас, Руперт Пирс и другие участники обсуждений сошлись во мнениях, что необходимо делать больше, чтобы получить новые возможности в ближайшие годы. Однако такие слова мало чем отличаются от заявлений британского оборонного ведомства, где говорится о новых возможностях и необходимости скорейшей модернизации и внедрения инноваций.

Стоит отметить, что упомянутые в обсуждениях США и Германия начали активнее работать над развитием БПЛА. Американская армия внедряет FPV-дроны, разрабатывает собственный аналог Shahed-136, а немецкое военное командование принимает решения о закупках десятков тысяч барражирующих боеприпасов, сотен разведывательных комплексов и поощряет стремления промышленности в области строительства морских дронов. Великобритания в этом году отличалась лишь введением британским флотом в эксплуатацию транспортных беспилотников, которые могут доставлять провизию и запчасти с суши на борт кораблей.