В январе обломки Straship могли привести к крушению самолётов, на борту которых было около 450 человек

В январе космический корабль Starship, разработанный компанией SpaceX, взорвался во время очередных испытаний, поставив под угрозу безопасность сразу трёх гражданских самолётов, на борту которых было около 450 человек. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на данные Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

По данным издания, 16 января трём гражданским самолётам из-за нехватки топлива пришлось совершить полёт в зоне, объявленной беспилотной из-за испытаний Starship. Впоследствии, когда космический корабль разорвало на горящие обломки, они могли повредить гражданскую авиацию. Основная проблема заключалась в том, что SpaceX сообщила FAA о взрыве Starship только спустя 15 минут после инцидента.

На фоне этого федеральное агентство начало работать с исками, связанными с падением обломков Starship в подобных инцидентах, проводя собственное расследование. Однако уже в августе расследование FAA внезапно приостановили, а само агентство сослалось на частичное решение ситуации: большинство мер повышения безопасности во время подобных инцидентов уже разработаны.

Как известно, к октябрю 2025 года SpaceX провела 11 испытаний Starship, 5 из которых закончились неудачей. Некоторые неудачные испытания сопровождались взрывами космического корабля из-за утечки топлива.