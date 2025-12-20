Предприятие по началу будет производить 300 ракет в год, но впоследствии цифра кратно увеличится

В следующем году Австралия запустит производство ракет GMLRS, являющихся основным боеприпасом для реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS. Первая партия ракет американской разработки может быть выпущена до марта 2026 года.

Изначально предприятие будет получать комплектующие для сборки ракет из США, а американские специалисты установят наблюдение за производственной линией, чтобы убедиться в соблюдении стандартов качества. Позже австралийская промышленность будет более тесно участвовать в цепочке поставок, постепенно заменяя американские компании на рынке Австралии. Производственные объёмы составят. 300 ракет в год, но уже к 2029 году австралийское предприятие сможет поставлять до 4 тысяч GMLRS ежегодно. Для сравнения, в США ежегодно производят около 14 тысяч ракет данного типа.

Стоит также напомнить, что Австралия участвует в программе по разработке баллистической ракеты PrSM для замены ATACMS. Вполне вероятно, что в следующем десятилетии Австралия также будут играть роль в производстве баллистических ракет для M142 HIMARS.