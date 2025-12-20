Сайт Конференция
Nacvark
WSJ: Выделение Украине кредита без российских активов обойдётся ЕС в миллиарды долларов
Использование российских активов могло бы снять нагрузку с европейских налогоплательщиков

Вчера Европейский союз официально согласовал выделение Украине кредита на сумму 90 миллиардов евро в течение двух лет без использования замороженных российских активов. В качестве инструмента обслуживания кредита выступает бюджет европейского сообщества, а не российские активы, как это задумывалось изначально.

Издание The Wall Street Journal акцентирует внимание на том, что такой способ кредитования означает либо выделение Киеву траншей из бюджета Европейского союза, либо выпуск европейских облигаций. В обеих вариантах нагрузка ляжет на европейских налогоплательщиков, поскольку она распределится между бюджетами стран-участников, а потенциальные издержки оцениваются в миллиарды долларов. Хотя кредит и будет беспроцентным для Украины, выпуск еврооблигаций вынудит, именно Европейский союз выплачивать проценты по облигациям. То есть проценты по заимствованию лягут на бюджеты европейских стран.

В материале издания подчёркивают, что использование российских активов, на чём настаивал Киев, позволило бы избежать лишних расходов. Тем не менее в Брюсселе сочли, что контрмеры России и репутационный ущерб из-за фактической экспроприации активов нанесёт большие экономические издержки, чем распределение обязательств среди стран-участников сообщества.

#украина #евросоюз
Источник: wsj.com
Сейчас обсуждают

32Влад32
03:20
Есть нюанс. А если Украины не будет? ЕС тогда в полной заднице?
В ЕС договорились выделить Украине кредит в размере €90 млрд без использования российских активов
Михаил Маюров
02:16
Чот, я сомневаюсь, что потребительские SSD тоже делают в Японии - скорее всего стандартный Китай и хорошо ещё если на заказ, а не рандомный OEM, как в большинстве бюджеток.
На YouTube-канале Linus Tech Tips показали завод по производству флэш-памяти и SSD компании KIOXIA
unknown24
02:09
Результат что 5700х+RX6600xt оказался неотличим в игрушках от E5-2680 v4+ Arc A750.
Цены на ОЗУ и SSD бьют рекорды — подсчитываем стоимость актуального игрового ПК в конце 2025 года
Mallory
01:47
> Ты ещё начни разоблачать Главврача из комментов, что он настоящий, "Трёх кукушек" не существует, и тебя в жизни не клизмировали, и все справки есть. Что вы творите?! Нельзя же так смешно шутить. ...
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
ark-bak
01:01
Дешёвый вброс
Straits Times: В Южной Корее в 2005 году было продано 10 000 кондиционеров LG с логотипами из золота
ark-bak
00:32
А кто полетит? Рубио? Вэнс? Рютте? Урсула? Кая? Мерц? Стармер?
Трамп требует от NASA высадку на Луну к 2028 и создание станции к 2030 году
Alexander Muz
22:32
Да в чем проблема то... 10-ка после несложных манипуляций может критические обновы аж до 2028 года получать (а остальное и не нужно). А там глядишь за это время на ̶ ̶т̶е̶р̶п̶и̶л̶а̶х̶ бета-тестера...
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
AKS
22:25
малый боцманский загиб: 4 минуты кайфа... большой боцманский загиб: 8 минут потрясения...
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16% годовых
Chaтo-OverBoт
22:24
Есть мнение, что этих денег не будет. Как не будет и евросоюзика скоро.
Украина приветствует кредит от ЕС размере €90 млрд, несмотря на отсутствие соглашения по активам РФ
Chaтo-OverBoт
22:22
Сделка века между клошарами, йопть! И теперь одна сторона пошла шукать 50 лямов, а вторая - ракеты для С-300. Удачи обеим.
FT: Великобритания пересмотрит план военных расходов из-за финансовых проблем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter