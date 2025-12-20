Использование российских активов могло бы снять нагрузку с европейских налогоплательщиков

Вчера Европейский союз официально согласовал выделение Украине кредита на сумму 90 миллиардов евро в течение двух лет без использования замороженных российских активов. В качестве инструмента обслуживания кредита выступает бюджет европейского сообщества, а не российские активы, как это задумывалось изначально.

Издание The Wall Street Journal акцентирует внимание на том, что такой способ кредитования означает либо выделение Киеву траншей из бюджета Европейского союза, либо выпуск европейских облигаций. В обеих вариантах нагрузка ляжет на европейских налогоплательщиков, поскольку она распределится между бюджетами стран-участников, а потенциальные издержки оцениваются в миллиарды долларов. Хотя кредит и будет беспроцентным для Украины, выпуск еврооблигаций вынудит, именно Европейский союз выплачивать проценты по облигациям. То есть проценты по заимствованию лягут на бюджеты европейских стран.

В материале издания подчёркивают, что использование российских активов, на чём настаивал Киев, позволило бы избежать лишних расходов. Тем не менее в Брюсселе сочли, что контрмеры России и репутационный ущерб из-за фактической экспроприации активов нанесёт большие экономические издержки, чем распределение обязательств среди стран-участников сообщества.