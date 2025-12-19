Речь идёт о ПТРК Moskit, который получает финансирование

В этом году польские СМИ писали о проблеме «забытых» противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), разрабатываемых польскими компаниями как аналог американскому FGM-148 Javelin. Среди них – ПТРК Moskit, который планировали вывести в серийное производство, но планы обрушились из-за отсутствия финансирования. Министерство обороны Польши выделило финансирование на приоритетные научные исследования, среди которых – ПТРК Moskit.

На разработку «польского Javelin» потратят 120,5 миллионов злотых (около 33,5 миллионов долларов). Проект имеет решающее значение в связи с необходимостью создания крупнокалиберной противотанковой ракеты для польских вооружённых сил, которая гарантирует независимость от иностранных поставок и более низкую цену по сравнению с зарубежной продукцией.

Отмечается, что проект является перспективным, поскольку находится на продвинутом этапе и разрабатывается совместно с Военно-техническим институтом вооружений Польши. Выделенных средств должно хватить, чтобы ПТРК Moskit превратился из прототипа в полноценный продукт, готовый для внедрения.

ПТРК Moskit имеет три конфигурации, которые отличаются своей дальностью (до 2, 4 и 8 - 10 километров). Ракета пробивает до 700 миллиметров гомогенной брони, что достаточно для эффективного уничтожения современных танков и бронированных машин. Принцип работы аналогичен FGM-148 Javelin – «выстрелил и забыл».