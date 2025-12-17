Судя по всему, обусловлено это падением эффективности системы, когда речь идёт о перехвате сложных целей

В США планируют разрабатывать новые ракеты-перехватчики и пусковые установки для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot с поддержкой возможности ведения огня «через плечо», то есть назад. Об этом сообщает издание The War Zone, ссылаясь на недавний доклад представителей военного командования министру обороны страны Питу Хегсету.

Ответственные за разработку новых перехватчиков офицеры утверждают, что их цифровые симуляции подтверждают возможность ведения огня таким образом. При этом пока непонятно, о какой именно перехватчике идёт и на каком этапе разработки он. В материале The War Zone предполагают, что речь идёт о возобновлённой программе LTFI, которая была изначально отменена в 2024 году из-за высокой стоимости перехватчика. Хегсет, в свою очередь, подчеркнул, что работа над возможностями ЗРК Patriot представляет особый интерес для Дональда Трампа.

Стоит напомнить, что ещё летом была информация о снижении эффективности ЗРК Patriot, когда речь заходила о перехвате высокоманёвренных целей. Система не могла эффективно перехватывать ракеты «Кинжал» и «Искандер» в их новых модификациях. По всей видимости, перехватчик следующего поколения должен исправить этот недочёт.