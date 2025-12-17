Сайт Конференция
Nacvark
В США планируют разрабатывать новый перехватчик для ЗРК Patriot
Судя по всему, обусловлено это падением эффективности системы, когда речь идёт о перехвате сложных целей

В США планируют разрабатывать новые ракеты-перехватчики и пусковые установки для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot с поддержкой возможности ведения огня «через плечо», то есть назад. Об этом сообщает издание The War Zone, ссылаясь на недавний доклад представителей военного командования министру обороны страны Питу Хегсету.

Ответственные за разработку новых перехватчиков офицеры утверждают, что их цифровые симуляции подтверждают возможность ведения огня таким образом. При этом пока непонятно, о какой именно перехватчике идёт и на каком этапе разработки он. В материале The War Zone предполагают, что речь идёт о возобновлённой программе LTFI, которая была изначально отменена в 2024 году из-за высокой стоимости перехватчика. Хегсет, в свою очередь, подчеркнул, что работа над возможностями ЗРК Patriot представляет особый интерес для Дональда Трампа.

Стоит напомнить, что ещё летом была информация о снижении эффективности ЗРК Patriot, когда речь заходила о перехвате высокоманёвренных целей. Система не могла эффективно перехватывать ракеты «Кинжал» и «Искандер» в их новых модификациях. По всей видимости, перехватчик следующего поколения должен исправить этот недочёт.

#сша #patriot #зрк
Источник: twz.com
Сейчас обсуждают

Родион Вестов
12:16
Современное там все, кроме самого фюзеляжа и крыльев, да и наверняка много и там заменено. А ты что думал, что наши летают на старых как ваши бандеро-летуны?). У нас от старых только название, а все в...
Ветеран ФСБ Александр Безверхний назвал полным провалом попытку угона МиГ-31
Родион Вестов
12:10
А бывший украинский Покровск стал самым горячим.
Якутский город Покровск стал самым холодным местом на Земле за прошедшие сутки
Родион Вестов
12:08
Ага, циферки на экране. А вот когда ему понадобились 50 лярдов денег, два года в судах судился, чтобы ему разрешил совет директоров их взять. Вроде его деньги, а вроде и не совсем).
Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием cвыше 700 миллиардов долларов
Родион Вестов
12:07
Скупщики метала, приготовились к приемке.
Австралия завершила передачу Украине 49 танков M1A1 Abrams спустя почти два года
Родион Вестов
12:04
Как говорит мой отец, писте..ь не мешки таскать.
Американский стартап планирует создать 50 тысяч военных роботов к 2027 году
George Mendel
12:02
Соскучились по толстым? Вы что из леса вышли? У кого таких сейчас нет? Если нету у кого дорогих от Apple, всегда найдутся не дорогие такие как например Смартфон TeXet X-force Blue (TM-5009). Только не...
ТОП-6 проблем сверхтонких смартфонов
slikts
11:59
Сначала НА всех тявкают, потом вооружаются - страшно!
Румыния приобретает компоненты ЗРК Patriot за $168 млн
Foxcon
11:23
Народ, а что делать с меню ПУСК в 11, после обновления? После последнего обновления оно мне очень не нравится и кажется это будет "последней соломинкой сломавшей спину осла", серьезно рассматриваю ва...
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Dentarg
11:14
Кроме NPU нужно ещё добавить одно супер ядро для однопотока. Итого 5 видов ядер + ещё видеовстройка.
Процессоры Intel Core Ultra 400K Nova Lake-S получат до 52 ядер
Dentarg
11:13
Поиграли и хватит.
Видеокарты Nvidia RTX 5060 Ti 16 ГБ могут снять с производства из-за стоимости видеопамяти
