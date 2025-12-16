Киев готов отказаться от членства в НАТО, если ему предоставят гарантии безопасности

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что представители США на переговорах в Берлине предложили украинским переговорщикам предоставление Украине гарантий безопасности, подобных 5 статье Вашингтонского договора (основной документ НАТО). Речь идёт о положении, регламентирующем коллективную безопасность, на случай, если одна из стран-участников подвергнется нападению. Следует подчеркнуть, что оригинальная пятая статья не содержит формулировок, обязывающих союзников оказать помощь войсками или даже поставками оружия.

По данным издания, в Вашингтоне считают, что Москва поддержит такой формат гарантий безопасности. Подобная уступка со стороны США также является способом выйти из тупика в мирном урегулировании. В Киеве неоднократно говорили, что их не ждут в НАТО, поэтому Украина приемлет другие форматы гарантий безопасности, в частности, от США. Пока непонятно, как долго предложение Вашингтона будет «на столе», ведь переговоры продолжаются, а проблемные вопросы по-прежнему остаются.

Канцлер Германии Фридрих Мерц после прошедших в Берлине переговоров фактически подтвердил данную информацию, заявив, что США готовы взять на себя юридические обязательства, аналогичные 5 статье Вашингтонского договора. В то же время Владимир Зеленский признал, что позиции Украины и США по территориальному вопросу разнятся. Основное требование Вашингтона – вывод украинских войск с Донбасса и, возможно, создание демилитаризованной экономической зоны без присутствия российской армии. Такой требование имеет логичное объяснение: на меньшее в Москве попросту не согласятся.