В материале издания оценили возможную стоимость проекта

Одним первых решений президента США Дональда Трампа (Donald John Trump) во время второго президентского срока было объявление о программе по разработке системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» (Golden Dome). На программу выделили 175 миллиардов долларов в течение пяти лет, но до сих пор непонятно, кто оценил новую ПРО с перехватчиками в космосе в такую цену.

Издание Bloomberg оценило возможную стоимость ПРО «Золотой купол», взяв за основу наихудший сценарий, с которым могут столкнуться США – одновременный ракетный удар Китая, России и КНДР тысячами гиперзвуковых, баллистических, крылатых ракет и ударными беспилотниками. Отражение подобной атаки будет стоить порядка 1,1 триллиона долларов, учитывая, что ПРО будет задействовать в том числе имеющиеся технологии (истребители, зенитные ракеты и другое).

Для обнаружения и нейтрализации целей из космоса во время подобной атаки понадобится 960 спутников-перехватчиков стоимостью 600 миллиардов долларов, до 2 тысяч космических перехватчиков Exoatmospheric Kill Vehicle стоимостью до 200 миллиардов долларов, а также новые сенсорные спутники – OPIR Polar, OPIR Geosynchronous и глобальный трекер ракет (суммарно около 35 миллиардов долларов). Помимо этого, необходимо 25 самолётов E-2D Hawkeye за 10 миллиардов долларов, до 120 самолётов-заправщиков KC-135 за 9 миллиардов долларов, до 240 истребителей F-15 и F-16 за 13 миллиардов долларов, а также различные ракеты-перехватчики (AMRAAM, AIM-9X, APKWS, SM-3, PAC-3, дроны-перехватчики) и наземные зенитно-ракетные комплексы (Patriot и THAAD).

В конечном итоге Bloomberg пришли к выводу, что для реализации задуманной концепции ПРО «Золотой купол» понадобится сумма, в шесть раз больше от предусмотренной финансированием.