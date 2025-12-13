По данным издания, перехват судна произошёл в ноябре

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что группа военного спецназа США в ноябре совершила рейд на судно в Индийском океане, следовавшее из Китая в Иран. Источники издания утверждают, что судно перевозило груз, потенциально возможный к использованию в военном производстве.

По данным издания, американские военные взяли судно на абордаж за несколько сотен миль от берегов Шри-Ланки, после чего конфисковали и уничтожили отправленный груз. Военные разрешили экипажу продолжить плавание после проведённой операции. The Wall Street Journal акцентирует внимание на том, что это редкий случай, когда американские военные прибегают к применению вопросы силы в отношении торговых судов. Вероятнее всего, задачей военных было помешать восстановлению военного арсенала Ирана.

Стоит напомнить, что несколько дней назад была информация о подобной операции американских военных в Венесуэле. Тогда спецназ высадился на танкер, находящийся под санкциями США, объявив о его захвате в рамках борьбы с перевозкой санкционной нефти.