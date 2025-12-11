Об этом сообщил президент США Дональд Трамп (Donald John Trump)

Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump), чьи слова приводит издание Bloomberg, заявил, что американская армия захватила танкер у берегов Венесуэлы. По его словам, речь идёт об очень большом танкере, самом крупном из ранее захваченных, находящихся под американскими санкциями.

Американский президент добавил, что в будущем также произойдут «другие вещи» (связанные с Венесуэлой), о которых можно будет поговорить позже.

«Очень тревожно для меня и для страны», – прокомментировал Трамп ситуацию.

Незадолго до официальной информации высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил Bloomberg, что захваченный танкер «не имеет гражданства», а последний раз судно находилось в порту Венесуэлы. В материале издания акцентируют внимание на том, что действия США могут затруднить экспорт нефти из Венесуэлы, спровоцировав рост цен на энергоносители. Большая часть венесуэльской нефти поставляется в Китай через посредников, со значительными скидками из-за риска санкций.

Партнёр юридической фирмы Blank Rome Мэтью Томас в комментарии Bloomberg выразил мнение, что захват танкеров у берегов Венесуэлы отпугнёт потенциальных импортёров. Танкеры итак находятся находятся под угрозой из-за санкций, но теперь речь о силовых мерах, делающих импорт венесуэльской нефти нецелесообразным даже с большой скидкой.