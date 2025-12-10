Всего будет поставлено 240 ракет

На сайте Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности США (DSCA) сообщается об одобрении продажи правительству Бельгии ракет класса «воздух – земля» AGM-114 Hellfire, предназначенных для бельгийских истребителей F-16 и F-35. Всего будет поставлено 240 ракет общей стоимостью до 79 миллионов долларов.

В стоимость контракта также входит сопутствующее оборудование, включая учебное оборудование, средства связи, расходные материалы, запасные части, техническую документацию и программное обеспечение. Услуги по техническому обслуживанию и доставке оборудования также включены в стоимость.

Таким образом, стоимость одной ракеты в рамках данного контракта составляет порядка 300 тысяч долларов. При этом ВВС США в 2021 году заказали данные ракеты по значительно меньшей цене – 70 тысяч долларов за единицу. В 2023 году во время продажи AGM-114 Hellfire правительству Польши цена также была значительно ниже – всего 187,5 тысячи долларов.

DSCA подчёркивают, что продажа данных ракет не изменит базовый военный баланс в регионе. Бельгия не испытает никаких трудностей с внедрением этих товаров и услуг в свои вооружённые силы, а обороноспособность США не будет поставлена под угрозу.