Корабль был спущен на воду в 2023 году

Военно-морские силы Болгарии получили на своё вооружение многоцелевой патрульный корабль класса «Храбрый», спущенный на воду в 2023 году. Событие примечательно тем, что это первый за более чем 100 лет военный корабль, построенный болгарской оборонной промышленностью.

Министр обороны страны Атанас Запрянов принял участие в церемонии поднятия военно-морского флага, подчеркнув важность последовательной политики модернизации вооружённых сил. По его словам, действующее правительство делает всё для того, чтобы инвестировать в оборонный потенциал Болгарии. Болгарский министр ожидает одобрения Европейской комиссией девяти оборонных проектов, разработанных в рамках программы льготных кредитов SAFE.

Начальник Главного управления обороны адмирал Эмиль Ефтимов утверждает, что возможности нового корабля соответствуют современным тенденциям боевых действий. Как известно, «Храбрый» позиционируется как модульный корабль, то есть конфигурация судна может варьироваться в зависимости от выполняемой задачи: патрулирование и охрана побережья, противовоздушная оборона, противолодочные операции и ведение надводного боя.