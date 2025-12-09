Речь идёт о программе льготных кредитов SAFE, которая изначально подразумевала, что выделяемые средства потратят на европейское оружие

В этом году Европейский союз согласовал программу SAFE, предусматривающую выделение льготных кредитов для модернизации европейских вооружённых сил. Программа заинтересовала даже скептически настроенные к Брюсселю страны, поскольку она позволяет приобрести оружие на миллиарды долларов без высоких процентных ставок в будущем. Единственное условие – приобретаемое за средства SAFE оружие должно быть произведено в Европе.

Несмотря на такое условие, в Польше уже ищут способ, как потратить средства SAFE на американское оружие. Как известно, Варшава получит почти третью от общего бюджета SAFE – 51 миллиард долларов. При этом польское правительство не намерено ограничиваться приобретением только европейского оружия. Заместитель министра государственного имущества Конрад Голота, чьи слова приводит издание Defense News, заявил, что его страна стремится к созданию новых совместных предприятий и закупкам у американских оборонных подрядчиков, которые могли бы финансироваться за счет европейских кредитов.

Власти Польши планируют использовать средства SAFE для финансирования новых совместных предприятий и передачи технологий от американских компаний польской оборонной промышленности. Проще говоря, польское правительство хочет добиться локализации производства или сборки американского оружия, чтобы де-юре оно производилось в Европе и попадало под критерии SAFE.

Голота подчеркнул, что Варшава уже ведёт переговоры с США по этому вопросу. Оборонной промышленности США необходимо решить, какие технологии компании могут передать Польше, чтобы она производила по ним оружие на своих территориях за счёт финансирования SAFE.