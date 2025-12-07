Сайт Конференция
Nacvark
Airbus и Saab обсуждают совместную разработку БПЛА для поддержки европейских истребителей
Об этом сообщает издание Reuters, приводя заявления представителей компаний

Компания Airbus и Saab обсуждают сотрудничество в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), уделяя внимание разработке дрона, способного сопровождать истребители европейского производства. Об этом сообщает издание Reuters, приводя заявления представителей компаний.

В материале издания подчёркивают, что пока речь идёт не о конкретном соглашении, а об обсуждении совместной работы. Возможная концепция сотрудничества предусматривает создание БПЛА, способного сопровождать истребители вроде шведского JAS 39 Gripen E или общеевропейского Eurofighter Typhoon. Фактически речь идёт о программе, аналогичной Collaborative Combat Aircraft военно-воздушных сил США.

Генеральный директор Saab Микаэль Йоханссон (Micael Johansson) подтвердил обсуждение сотрудничества компаний. Глава Saab Гийома Фори (Guillaume Faury) видит перспективу в БПЛА, сопровождающих истребители, настаивая, что возможное сотрудничество не связано с проектом по созданию истребителя пятого поколения FCAS, который находится на грани провала. Стоит отметить, что некоторые американские компании выражали готовность сотрудничать со странами Европы в разработке CCA специально с учётом их требований. Однако в данном случае Saab и Airbus обсуждают европейский проект, не предусматривающий участия США.

#бпла #airbus #saab
Источник: reuters.com
