На долю евро приходится 20% резервов центральных банков

Попытка конфискации замороженных российских активов может ослабить статус евро, признанного второй международной резервной валютой после доллара США. Об этом сообщает издание Financial Times, ссылаясь на мнения экспертов.

На долю евро приходится около 20% резервов центральных банков, в то время как на долю американского доллара – около 60%. Евро зарекомендовал себя как валюта с минимальными рисками, подкреплённая надёжной правовой базой и беспристрастной судебной системой. Однако всё может измениться, если в Европейском союзе решаться на экспроприацию российских активов.

В материале издания приводятся мнения экспертов отрасли, которые сходятся во мнении, что конфискация российских активов сделает евро уязвимым перед санкциями и геополитическими рисками, а как итог – доверие к валюте упадёт. Собеседники издания акцентируют внимание на том, что соответствующие опасения в последние годы преимущественно были связаны с долларом США, поскольку Вашингтон активно вводил санкции и торговые пошлины против различных стран, поэтому инвесторы начали диверсифицировать активы, например, инвестируя в золото.

Профессор экономики Гарвардского университета и бывший главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Кеннет Рогофф считает, что конфискация несёт в себе определённые риски, в то время как заморозка – нет. Дело в том, что Россия по-прежнему может договориться с Европейским союзом о разморозке активов, в то время как конфискация или другие механизмы, блокирующие высвобождение, являются более серьёзным препятствием для этого.