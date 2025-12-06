ZVS Holding может выступить в качестве крупнейшего поставщика боеприпасов Европе

Компания Czechoslovak Group (Чехия) сообщила о подписании ZVS Holding (акции компании разделены между Czechoslovak Group и Словакией) рамочного соглашения на поставку крупнокалиберных и среднекалиберных боеприпасов на сумму до 58 миллиардов евро в течение семи лет. Соглашение позволит Словакии стать стратегическим поставщиком боеприпасов для государств-членов Европейского союза.

Отмечается, что стоимость соглашения была определена исходя из производственных мощностей, имеющихся у словацкого предприятия, а также существующих на рынке возможностей по поставкам. Рамочное соглашение было подписано с Министерством обороны Словакии, но предоставляет опции, которые открывают другим европейским правительствам возможности для сотрудничества. В конечном итоге ZVS Holding может стать поставщиком 155-мм артиллерийских боеприпасов, 120-мм танковых боеприпасов, а также 30-мм и 35-мм пушек для всей Европы.

В пресс-релизе Czechoslovak Group объясняют, что финансирование поставок возможно в рамках программы SAFE. Таким образом, компания решила заблаговременно создать инструмент, позволяющий странам Европы приобрести снаряды после получения льготного кредита от Европейского союза.