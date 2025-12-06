Компания завершила контракт на переделку самолётов, передав последний экземпляр военным

Компания Boeing (США) на своей странице в социальных сетях сообщила о передаче Военно-воздушным силам США последних самолётов-мишеней QF-16, сконструированных на базе списанных истребителей F-16. Подрядчик передал Военно-воздушным силам США последний самолёт-мишень, завершив работы по данному контракту.

QF-16 является актуальной моделью самолёта-мишени, который заменил QF-4 в 2015 году. Для производства данных самолётов компания использует выведенные из эксплуатации истребители F-16A Block 15 и F-16C Block 25/30, возвращает их в лётное состояние и проводит переоборудование. Самолёты-мишени обеспечивают возможность удалённого управления и оборудованы различными сенсорами, позволяющими обнаруживать и подтверждать, как против них работает вооружение. Помимо этого, QF-16 оснащены усовершенствованными средствами радиоэлектронной борьбы.

В конечном итоге ВВС США получают пригодный к полётам самолёт-мишень, который можно использовать для проверки и оценки возможностей различных вооружений, в частности, ракет класса «воздух – воздух».