Варшава планирует принять предложение

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, чьи слова приводит издание Breaking Defense, подтвердил полученное от США предложение по поставкам 250 поддержанных бронетранспортёров (БТР) Stryker. Американские БТР были выведены из эксплуатации вооружёнными силами после перехода нескольких подразделений на мобильные вездеходы, обеспечивающие более высокий уровень манёвренности, пусть и в ущерб защищённости транспорта.

Предложение Вашингтона предусматривает символическую плату за американские бронетранспортёры – один доллар. В Варшаве готовы принять предложение, но, как уточнил польский министр, осталось решить вопрос с логистикой, то есть доставкой техники.

После того, как Польша получит Stryker, польские военные проверят их техническое состояние и оценят на момент соответствия нуждам вооружённых сил. Предполагается, что окончательное решение должно быть принято во второй половине следующего года.

Стоит понимать, что передача БТР Stryker за один доллар не освобождает Польшу от других расходов, связанных с необходимостью обслуживания и модернизации бронетехники. Учитывая, что речь идёт о сотнях единиц бронетехники, модернизация может обойтись Варшаве в трёхзначную сумму в миллионах долларов.