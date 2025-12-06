Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Reuters: США установили 2027 год крайним сроком передачи Европе оборонных обязательств НАТО
К этому сроку европейские армии должны быть готовыми самостоятельно обеспечивать неядерную оборону в регионе

Администрация президента США Дональда Трампа чётко обозначила, что новым приоритетом Вашингтона является Индо-Тихоокеанский регион. По этой причине, как пишет издание Reuters со ссылкой на представителей Пентагона, в Вашингтоне ожидают, что к 2027 году европейские вооружённые силы смогут самостоятельно обеспечивать неядерную оборону в Европе.

По данным издания, американские чиновники удовлетворены тем, как европейские правительства в 2022 году активизировали усилия по перевооружению. Однако Пентагон хочет, чтобы Европа была способна полагаться на собственную разведку, противовоздушную и противоракетную оборону и ракетное вооружение – всё, что сейчас обеспечивают США. Европейские чиновники испытывают сомнения, удастся ли им за два года подготовить свою оборону для соответствия требованиям.

Источники издания утверждают, что США готовятся отойти от участия в некоторых механизмах координации обороны НАТО, если Европа будет не готова к самостоятельной обороне. При этом остаётся непонятным, каким образом Вашингтон планирует изменять уровень готовности европейцев к самостоятельной обороне. Как известно, в Европе стремятся увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП. На текущий момент, судя из заявлений официальных лиц США, американское правительство полностью удовлетворены только Польшей и странами Балтии, которые практически достигли целевого показателя по оборонным расходам.

#сша #нато #европа
Источник: reuters.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Археологи в мексиканском районе Балькон-де-Монтесума нашли квадратный человеческий череп
2
Россия отказывается от реализации очередного транспортного мегапроекта
5
В Хорватии нашли редкие серебряные монеты эпохи Первого крестового похода
+
Новый драйвер NVIDIA GeForce Game Ready 591.44 добавил поддержку 32-битного PhysX видеокартам RTX 50
2
Покупатель RTX 5080 получил камни вместо видеокарты и магазин отказался возвращать ему деньги
10
В Саудовской Аравии нашли следы человека возрастом 115 тысяч лет
+
Первый особо мощный тягач «БАЗ» полностью российского производства передан в эксплуатацию
1
Субфлагманский Snapdragon 8 Gen 5 в OnePlus 15R уступил Snapdragon 8 Elite Gen 5 в Geekbench
+
ASRock выпустила материнскую плату с шестью разъёмами DIMM для оперативной памяти DDR4 и DDR5
3
Во Франции нашли римский погребальный костер с кладом из 22 золотых предметов
+
Honor заявила, что ни одни умные часы не могут точно измерять температуру тела
+
Российский Т-90М «Прорыв» изменил роль танка на поле боя
+
Энтузиаст заставил Проводник в Windows 11 загружаться быстрее и потреблять меньше памяти
3
Jmgo выпускает ультракороткофокусный проектор O3 с трёхцветным лазером
+
Micron перестанет выпускать оперативную память и SSD для потребительского рынка
+
В России разработан перспективный станок для лазерной обработки стекла
+
Microsoft выпускает патч для устранения проблем в играх и с панелью задач в Windows 11
1
Popular Science: На межзвездной комете 3I/ATLAS астрономы заподозрили наличие ледяных вулканов
3
Появилась первая фотография загадочного китайского корабля-гибрида необычной конструкции
3
NASA представило новые данные наблюдения зондом Psyche межзвёздной кометы 3I/ATLAS
2

Популярные статьи

7 актуальных процессоров для экономных игровых сборок ПК с памятью DDR4 в конце 2025 года
5
Эпическая битва nVidia GeForce RTX 3060Ti 8Gb GDDR6X против Intel Arc A750 8Gb GDDR6
8
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
118
«Точка замерзания», «Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение» — краткий обзор фильмов
+
Юбилей NeocoreGames — как маленькая студия 20 лет делает игры с душой для геймеров
1
10 интересных настольных игр 2025 года
2
ТОП-10 монет, которые должны быть в портфеле каждого криптана — Bitcoin в этом списке не лидер
3

Сейчас обсуждают

Алексей Чудневцев
04:14
Речь в первую очередь о смещении экономического, политического и административного центра России из западной её части в центральную и даже в восточную. Говорится об этом уже много лет на фоне ухудшени...
Во Франции нашли римский погребальный костер с кладом из 22 золотых предметов
Александр Еремеев
04:07
Любители маскировки из числа военных и охотников сейчас Вам улыбнулись...
Новые данные подтвердили прибытие 3I/ATLAS в нашу Солнечную систему гораздо раньше июля 2025 года
win7821
03:36
Это бывший Aerocool
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
salexa
02:41
распаковать в прям там где забрал. и снять на видео сразу..... умные и евреи учатся на чужих ошибках ,остальные 80% на своих..ну ниче,я думаю не последний йух без соли доедает...найдёт еще штукарь на ...
Покупатель RTX 5080 получил камни вместо видеокарты и магазин отказался возвращать ему деньги
REY_B_
02:08
А что, РосНано плохо продвигалось в области распила?
В Москве запущено тестовое производство фотонных интегральных схем
salexa
02:03
хорошая цель для калибров
Между Лондоном и городами Германии планируют запустить высокоскоростные железнодорожные маршруты
linux4ever
01:49
Контейнерная виртуализация = namespaces + cgroups + chroot-style rootfs. Это Linux-фича, ядро рулит, docker и т.д. просто менеджер. Нормальные "контейнерные движки": LXC/LXD Docker containerd CRI-O ...
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
linux4ever
01:35
pacman на aur не работает так-то.
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
linux4ever
01:33
к тому времени, когда linux был версии 1.0 судебные споры закончились, но это не помешало ему утопить бсдю.
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
linux4ever
01:31
А какие стандарты в BSD? Что добавил Netflix, то стандарт, так что-ли?
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter