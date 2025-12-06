К этому сроку европейские армии должны быть готовыми самостоятельно обеспечивать неядерную оборону в регионе

Администрация президента США Дональда Трампа чётко обозначила, что новым приоритетом Вашингтона является Индо-Тихоокеанский регион. По этой причине, как пишет издание Reuters со ссылкой на представителей Пентагона, в Вашингтоне ожидают, что к 2027 году европейские вооружённые силы смогут самостоятельно обеспечивать неядерную оборону в Европе.

По данным издания, американские чиновники удовлетворены тем, как европейские правительства в 2022 году активизировали усилия по перевооружению. Однако Пентагон хочет, чтобы Европа была способна полагаться на собственную разведку, противовоздушную и противоракетную оборону и ракетное вооружение – всё, что сейчас обеспечивают США. Европейские чиновники испытывают сомнения, удастся ли им за два года подготовить свою оборону для соответствия требованиям.

Источники издания утверждают, что США готовятся отойти от участия в некоторых механизмах координации обороны НАТО, если Европа будет не готова к самостоятельной обороне. При этом остаётся непонятным, каким образом Вашингтон планирует изменять уровень готовности европейцев к самостоятельной обороне. Как известно, в Европе стремятся увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП. На текущий момент, судя из заявлений официальных лиц США, американское правительство полностью удовлетворены только Польшей и странами Балтии, которые практически достигли целевого показателя по оборонным расходам.