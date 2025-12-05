Сайт Конференция
Nacvark
ДР Конго и Руанда подписали мирное соглашение при посредничестве США
Пока сложно оценить, насколько оно повлияет на ситуацию

Вчера в Институте мира США, переименованного в честь президента страны Дональда Трампа, состоялась церемония подписания мирного соглашения между Демократической Республикой Конго и Руандой. Помимо этого, обе страны заключили договорённости с США об экономическом сотрудничестве, а ДР Конго планирует партнёрство по вопросу создания стратегического резерва критически важных минеральных ресурсов, месторождений золота и неисследованных геологических объектов.

Мирное соглашение разрабатывалось на протяжение последних двух месяцев, а предшествовало ему наступление поддерживаемых Руандой повстанцев на конголезские территории. В конечном итоге США смогли остановить наступление повстанцев, установив хрупкий мир. Оценить роль Вашингтона в урегулировании конфликта пока сложно, ведь фактически ничего не изменилось: повстанцы по-прежнему удерживают небольшую часть конголезских территорий, а бои возобновляются.

Говоря об экономической составляющей, ДР Конго согласилась отдавать приоритет американским компаниям при подаче заявок на разработку месторождений. Страны также будут работать над созданием США стратегического резерва критически важных минералов, которые важны для Вашингтона, учитывая зависимость страны от поставок из Китая.

#сша #конго #руанда
Источник: bloomberg.com
