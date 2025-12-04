Об этом сообщает издание Defense One, приводя данные SIGAR

Правительство США в течение 17 лет потеряло более 148 миллиардов долларов на неудавшейся попытке восстановления Афганистана. Об этом сообщает издание Defense One, ссылаясь на заключительный отчёт Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR).

Исполняющий обязанности генерального инспектора SIGAR Джин Алоиз подчеркнул, что ещё в 2012 году ведомство заметило признаки неэффективности действующей программы восстановления Афганистана. По его словам, ещё тогда многие понимали бессмысленность усилий, а ведомство резюмировало о постепенной утрате контроля над рядом районов, где власть переходила движению «Талибан» (запрещено в РФ).

В заключительном отчёте говорится, что миссия по восстановлению Афганистана обещала принести стабильность и демократию в страну, но в итоге не добилась ни того, ни другого. Из этого следует один урок, который ведомство предлагает извлечь США: подобные по масштабу миссии должны всегда учитывать вероятность провала.

SIGAR полностью прекратит свою работу 31 января, спустя почти 5 лет после вывода войск США из Афганистана. Ведомство занималось судебным аудитом расходов, связанных с ближневосточной страной. При этом аудиторы неоднократно фиксировали, что афганские власти неэффективно расходуют средства, а программы по восстановлению инфраструктуры не удаётся реализовать.