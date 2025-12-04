Это один из крупнейших проектов за всю историю страны

Более 1 тысячи компаний военно-промышленного комплекса США были выбраны для участия в выполнении работ, связанных с реализацией проекта по созданию системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» (Golden Dome). Об этом сообщает издание Defense One, ссылаясь на официальную документацию.

Выбранные компании смогут участвовать в конкурсах, суммарная стоимость которых составит до 151 миллиардов долларов. Таким образом, оборонные компании получат инвестиции от Пентагона в размере более 100 миллиардов долларов.

Эксперт по оборонному бюджету Американского института предпринимательства Тодд Харрисон, чьи слова приводит издание, отметил, что хоть проект ПРО «Золотой купол» может и не является самым крупным, но он определённо близок к вершине с точки зрения суммарной стоимости. По его мнению, количество претендентов на финансирование указывает на намерения Пентагона заключить контракты «практически со всеми».

Несмотря на это, по-прежнему сохраняется неопределённость относительно будущих задач перед подрядчиками проекта ПРО «Золотой купол». В Пентагоне не раскрывают какую-либо информацию, связанную с разработкой, из-за чего компании могут лишь предполагать, над чем им придётся работать.