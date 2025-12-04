Отмечается, что он представлял угрозу судоходства

Министерство обороны Румынии сообщило об операции военных водолазов, проведённой по запросу местной береговой охраны. В ходе операции был нейтрализован морской дрон Sea Baby украинского производства, который, как утверждается, представлял угрозу судоходству.

Румынские водолазы выдвинулись на разведывательном судне MAI 1107 в район, расположенный в 36 морских милях к востоку от Констанцы. Они обнаружили дрейфующий объект, который был идентифицирован как украинский морской дрон. Группа водолазов запросила разрешение на нейтрализацию, после чего приступила к контролируемому подрыву объекта в соответствии с существующими процедурами.

В пресс-релизе румынского оборонного ведомства подчеркнули, что активно осуществляют мониторинг прилегающих акваторий Чёрного моря с 2022 года совместно с другими странами НАТО, учитывая риски в связи с военной активностью. Вдоль прибрежной зоны Румынии ежедневно проходят гражданские суда, избегающие выхода в международные воды.

Украинские спецслужбы прокомментировали данную информацию, отвергнув свою причастность. Исходя из заявлений украинской стороны, ни один из морских дронов не заходил в морское пространство Румынии, а все находящиеся в Чёрном море Sea Baby продолжают выполнять задачи.