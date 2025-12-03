Такое решение направлено на ускорение роста промышленной базы США и оснащения военных недорогими дронами

Министр обороны США Пит Хегсет объявил на своей странице в социальной сети X о программе «Доминирование дронов» (Drone Dominance), в рамках которой Пентагон потратит один миллиард долларов на приобретение «небольших смертоносных беспилотников» в течение следующих двух лет. Решение направлено на ускорение роста промышленной базы США, а также оснащение армейских подразделений недорогими дронами, которые будут отнесены к классу расходников.

В поставках смогут принять участие компании, которые продемонстрируют свои разработки на испытаниях Prototype Gauntlet. Первые такие испытания состоятся в феврале 2026 года, когда военные выберут поставщика 30 тысяч FPV-дронов. После этого примерно каждые полгода будут проходить повторные испытания, где можно будет выиграть контракт на поставку дронов Пентагону. Ближе к 2027 году армия США приобретёт более 200 тысяч беспилотников, способных наносить «смертельные повреждения в самых сложных условиях боя».

Несмотря на амбициозные планы Пентагона, следует отметить, что фактически речь идёт об относительно небольшом количестве дронов. Как показывает практика, в условиях интенсивных боевых действий за год могут быть израсходованы сотни тысяч дронов, а программа Drone Dominance предусматривает приобретение нескольких сотен тысяч в течение двух лет. Помимо этого, если разделить предусмотренное финансирование (один миллиард долларов) на количество планируемых к закупке дронов, можно прийти к выводу, что Пентагон рассчитывает приобрести FPV-дроны по цене около 5 тысяч долларов. Справедливости ради, фактическая стоимость дрона может быть меньше (в районе 3 - 4 тысяч долларов), если военные получат больше 200 тысяч дронов, а также вычесть расходы на проведение испытаний и бюрократические процедуры, но это все равно достаточно большая цена за FPV-дрон.