Возникает диссонанс: город, канувший в гуманитарную катастрофу, переполнен телефонами новой модели, которые к тому же пользуются спросом

В сектор Газа начали ввозить десятки тысяч смартфонов iPhone 17 Pro Max после того, как Израиль ослабил ограничения на ввоз в палестинский анклав различной продукции. Об этом сообщает издание The National.

Несмотря на гуманитарную катастрофу, спрос на телефоны новой модели «невероятный». По крайней мере, так говорит владелец магазина смартфонов Мохаммед Закул, который раскрыл стоимость нового iPhone – 2,2 тысячи долларов. По его словам, в анклав уже прибыли десятки партий, каждая из которых содержит более 10 тысяч телефонов.

Закул подчёркивает, что покупателям новых телефонов, как правило, является не обычное население, а определённые группы – активисты, основатели общественных организаций, сотрудники международных организаций, торговцы и их семьи, а также те, кто получил выгоду во время боевых действий от оказания гуманитарной помощи, продажи оружия или аренды земли. Рынок испытывал нехватку мобильных устройств в течение двух лет, поэтому появление iPhone 17 Pro Max вызвало серьёзный спрос среди соответствующих групп населения.

The National приводят слова двух сестёр – 21-летней Рагад и 18-летней Талы, которым отец подарил новые телефоны общей стоимостью 4,5 тысяч долларов. Они рассказали, что их отец работает в сфере торговли продуктами питания, поэтому у них нет финансовых проблем. Тем не менее, возникает диссонанс, когда в погружённую в гуманитарную катастрофу Газу ввозят новые телефоны, в то время как большая часть населения испытывает проблему даже с удовлетворением базовых потребностей – еда и гигиена.

Журналист Хамза Аль Шобаки испытывает осторожность относительно наплыва iPhone 17 Pro Max на местный рынок. По его мнению, Израиль вполне может использовать мобильные устройства для слежки и сбора разведывательной информации.

«Разрешение на ввоз устройств, которые были запрещены даже до войны, вызывает вопросы», – считает он.

Палестинский журналист Мохаммед Авад резюмирует о том, что общественность разделилась на два лагеря. Одна группа – поддерживает покупателей новых смартфонов, аргументируя, что активистам и сотрудникам гуманитарных организаций нужно современное оборудование для документирования разрушений в анклаве и осуществления своей деятельности. Другая группа – считает продажу телефонов по 2,2 тысячи долларов не соответствующей страданиям жителей Газы, поскольку эти деньги можно было потратить на неотложные гуманитарные нужды.