Суммарно страна приобрела более 400 БТР данного тип

Управление по материально-техническому обеспечению обороны Швеции (FMV) разместило заказ на поставку 94 бронетранспортёров (БТР) Patria 6x6 производства одноимённой компании. Об этом сообщает в своём пресс-релизе Patria Group.

В рамках данного контракт будут поставлены бронемашины в трёх конфигурациях: для перевозки личного состава, управления и медицинской эвакуации. Отмечается, что общая стоимость контракта составит 1,5 миллиарда шведских крон (около 140 миллионов евро). Производство Patria 6x6 будет происходить при значительном участии шведских компаний оборонно-промышленного комплекса.

Patria Group напоминают о том, что Швеция уже заказала 321 БТР данного типа в прошлом году. Таким образом, в период с 2025 по 2030 год шведские военные получат 415 бронемашин Patria 6x6.

Следует выделить стоимость БТР Patria 6x6 – около 1,5 миллиона долларов за единицу техники. К такому выводу можно прийти, разделив общую стоимость контракта на количество заказанных Швецией бронемашин. Для сравнения, стоимость одного немецкого БТР 8x8 составляет от 3 до 7 миллионов евро за единицу в зависимости от конфигурации. Таким образом, Patria Group предлагает своим заказчикам броневики по относительно небольшой стоимости, из-за чего компании удаётся поддерживать высокий спрос.