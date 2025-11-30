Разработка этих ракет происходит в строгой секретности

Военно-воздушные силы Австралии станут первыми иностранными эксплуатантами новейших ракет класса «воздух – воздух» AIM-260A JATM, разрабатываемых США как более эффективная замена AIM-120D-3. До сих пор нет достоверных фотографий, где демонстрируется эти ракеты, а также информации, на каком этапе разработки они находятся. AIM-260 JATM станут новыми ракета класса «воздух – воздух», которые будут поражать цели в воздухе, включая истребители, на расстоянии свыше 200 километров.

По данным издания, австралийские истребители F/A-18F Super Hornet и F-35A Lightning II будут оснащены AIM-260A JATM, но их придётся ждать как минимум 8 лет: поставка возможна в третьем квартале 2033 года. В документах, с которыми ознакомилось Naval News, говорится о планах продажи Австралии 450 ракет AIM-260A JATM, 5 испытательных аппаратов AIM-260A и 30 управляемых испытательных аппаратов AIM-260A за 2,6 миллиарда долларов.

Таким образом, стоимость одной новейшей американской ракеты против истребителей составит примерно 5,8 миллиона долларов, хотя это не окончательная стоимость. Учитывая, что первые зарубежные поставки AIM-260A JATM начнутся ближе к середине 2030-х годов, США начнутся вооружаться ими раньше, вероятнее всего, к концу текущего десятилетия.