Ранее в этом году страна арендовала данный комплекс у Норвегии

Компания Kongsberg Defence & Aerospace (Норвегия) объявила о подписании контракта с правительством Дании на поставку зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS). Общая стоимость контракта составляет 500 миллионов евро.

В рамках данного контракта датские вооружённые силы получат радары производства компании Raytheon, центры распределения огня Kongsberg и многоракетные пусковые установки. Отмечается, что контейнеры NASAMS поддерживают различные типы ракет, включая AIM-120 и AIM-9X Sidewinder, позволяя поражать цели как на ближней, так и средней дальности.

Kongsberg акцентирует внимание на том, что открытая архитектура NASAMS позволяет постоянно внедрять новые технологии, обеспечивая адаптацию системы к новым угрозам и задачам на протяжении всего срока службы. В перспективе система может получить возможности противовоздушной обороны большой дальности, чтобы перехватывать баллистические ракеты наравне с ЗРК Patriot.

Стоит напомнить, что о намерениях Дании приобрести NASAMS стало известно ранее в этом году. В феврале датское правительство арендовало у Норвегии один комплекс, чтобы разместить его ещё до принятия решения о приобретении собственной системы. Теперь Дания официально является 14 страной, которая приобрела NASAMS для интеграции в свою систему противовоздушной обороны.