По данным Reuters, отзыв может затронуть 6 тысяч самолётов по всему миру

Вчера компания Airbus опубликовала пресс-релиз, в котором указала на возникшие проблемы для функционирования систем управления полётом значительного количества самолётов серии A320. По данным издания Reuters, отзыв может затронуть 6 тысяч самолётов по всему миру.

В материале издания акцентируют внимание на том, что речь идёт о более чем половине мирового парка A320, который недавно обогнал по продажам Boeing 737. Возникшая у Airbus проблема может привести к крупнейшему отзыву самолётов за последние 55 лет. Авиакомпании из США, Южной Америки, Европы и Индии предупреждают: ремонтные работы могут потенциально привести к задержкам или отмене рейсов. Компания осознаёт проблему, с которой столкнутся эксплуатанты её самолётов, поэтому в своём пресс-релизе приносит извинения за причинённые неудобства.

Обнаруженная в Airbus A320 проблема является достаточно простой в решении: компании необходимо осуществить возврат самолётов к более ранней версии программного обеспечения. Нюанс в том, что сделать это надо до того, как самолёты снова будут летать (за исключением перемещения на предприятия технического обслуживания). Таким образом, обнаруженная проблема затрагивает новую версию программного обеспечения, которая, по всей видимости, оказалась недоработанной и требует исправлений.