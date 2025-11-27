К такому решению сподвигла диверсия на участке «Варшава – Люблин»

Власти Польши планируют задействовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для организации мониторинга и защиты железнодорожной и энергетической инфраструктуры от диверсий. Об этом сообщает издание Financial Times, приводя заявления польских чиновников.

Министр государственной казначейства Польши Войцех Бальчун объясняет, что вокруг объектов стратегической инфраструктуры, включая нефтеперерабатывающие заводы, могут создать «особые зоны», где будут патрулировать БПЛА. По его оценкам, такие дроны могут как отслеживать ситуацию на землю, так и сбивать вражеские дроны. Польский министр считает, что использование БПЛА в таком ключе уместно, учитывая наличие у Варшавы специальных технологий.

Больун подтвердил, что на принятие соответствующего решение сподвигла ситуация на железной дороге. Речь идёт о недавней диверсии на железнодорожном участке «Варшава – Люблин», где неизвестные подорвали взрывчатку.

Financial Times также приводит слова заместителя министра обороны Цезария Томчик, который подтвердил приверженность Польши реализации внешних проектов при поддержке Европейского союза, например – «стена дронов». Однако Варшава отдаёт приоритетным собственным проектам.

