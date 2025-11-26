Экономическая составляющая анклава разрушена

В Организации Объединённых Наций (ООН) оценили стоимость восстановления сектора Газа в 70 миллиардов долларов в течение следующих нескольких десятилетий. Об этом сообщает издание The Guardian, ссылаясь на доклад Агентства ООН по торговле и развитию.

В своём докладе международная организация акцентирует внимание на пагубности боевых действий в регионе, из-за которых около 2,3 миллиона человек столкнулись с крайней бедностью. Как итог – за два года ВВП на душу населения составил всего лишь 161 доллар США, что является одним из самых низких показателей в мире.

Ситуация на Западном берегу реки Иордан в контексте экономики также крайне сложное, поскольку ускоренное расширение израильских поселений и ограничения на мобильность рабочей силы фактически уничтожили экономику района. Резкое падение доходов ограничило возможности местных властей поддерживать важнейшие государственные услуги и инвестировать в восстановление.

ООН резюмируют, что конфликт в секторе Газа привёл к самому резкому экономическому спаду за всю историю наблюдения, сведя на нет десятилетия прогресса на Западном берегу: к концу 2024 года ВВП Палестины снизился до уровня 2010 года. Эксперты считают, что даже при существенной иностранной помощи восстановление ВВП займёт десятилетия.