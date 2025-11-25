Ряд высокопоставленных чиновников в сфере обороны указали на сложности с обнаружением БПЛА

В Европе существует идея по созданию так называемой «стены дронов» – оборонительной системы, состоящей из дронов-перехватчиков и антидроновых средств, которые позволяют эффективно противостоять беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Концепция предлагается странам Восточной Европы, которые могут разместить на своей границе соответствующие средства противодействия БПЛА, чтобы противостоять дронам ещё до того, как они вторглись в воздушное пространство.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью Breaking Defense рассказал о главной проблеме, с которой столкнётся Европа при создании «стены дронов» – обнаружение БПЛА на малых высотах. По его словам, обнаружение является самой сложной частью, особенно, когда речь идёт о низколетящих крылатых ракетах. Певкур напоминает о том, что Украина, по официальным данным из Киева, не в состоянии перехватывать от 20% до 30% БПЛА.

Начальник штаба обороны Нидерландов генерал Онно Эйхельсхайм разделяет позицию эстонской коллеги, подчёркивая, что необходимо также будет развернуть комбинированные системы для обнаружения БПЛА: радары, акустические и пассивные системы обнаружения. При этом это не исключает сложность в обнаружении, когда речь будет идти о низколетящих целях вдоль широкого фронта. Председатель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне согласился с коллегами.

Ожидается, что первоначальная архитектура «стены дронов» должна быть готова в течение пары месяцев. Однако речь не идёт о стопроцентной гарантии защиты от БПЛА, поскольку в системе всегда будут «недостатки».