Власти страны подтвердили, что у них есть на это деньги

Правительство Эстонии планирует приобрести у США дополнительное количество реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS, несмотря на имеющиеся задержки в поставках. Об этом изданию Breaking Defense рассказал министр обороны страны Ханно Певкур.

Эстонский министр подтвердил, что у Таллина есть деньги на эти закупки. Власти страны связались с компанией Lockeed Martin, являющейся главным подрядчиком в рамках программы HIMARS, которая подтвердила, что имеет возможности по производству дополнительных РСЗО, но им необходимо получить одобрение от Пентагона на продажу систем.

Таким образом, основная загвоздка состоит в том, когда Государственный департамент или Конгресс (в зависимости от стоимости контракта) одобрит запрос Эстонии на приобретение M142 HIMARS. В случае, если поставки будут осуществляться в соответствии с планом Эстонии, страна может получить новую партию американских РСЗО в период с 2028 по 2029 год.

Стоит напомнить, что Эстония уже является обладателем американских РСЗО M142 HIMARS. Страна приобрела их в 2022 году, а первые системы получила уже через три года. Помимо этого, эстонское правительство приобрело у Южной Кореи её РСЗО K239 Chunmoo.