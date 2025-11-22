Нет информации о том, что стало причиной крушения

Вчера на международной выставке аэрокосмической и оборонной промышленности Dubai Airshow 2025 истребитель Tejas, индийского производства, потерпел крушение во время демонстрационного полёта. Инцидент произошёл около 14:00 по местному времени. На опубликованных кадрах видно, как индийский истребитель теряет управление и сближается с землёй, после чего загорается. Военно-воздушные силы Индии подтвердили гибель пилота, который не смог катапультироваться.

Нет информации о том, что стало причиной крушения. По факту инцидента начато расследование для выяснения обстоятельств крушения. Стоит отметить, что это второй инцидент, когда индийский истребитель этой модели потерпел крушение. Первый инцидент произошёл в марте 2024 года, когда индийские пилоты приняли участие в совместных учениях.

Истребитель Tejas был разработан в 2000-х, но Военно-воздушные силы Индии приняли его на вооружение только в 2015 году. Разрешение на эксплуатацию истребителя было предоставлено в 2019 году. С тех пор индийская промышленность производит серийные образцы Tejas, в основу которого входит двигатель американского производства.