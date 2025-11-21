Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Великобритания утилизирует БПЛА MQ-9 Reaper вместо передачи Украине
БПЛА данного типа выводят из эксплуатации и не планируют передавать другой стране

Военно-воздушные силы Великобритании вывели из эксплуатации ударно-разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-9 Reaper американского производства, которые прослужили стране 18 лет и провели в воздухе более 170 тысяч часов. При этом в Лондоне не планируют передавать их Украине или какой-либо другой стране, предпочитая утилизировать БПЛА в соответствии со стандартной процедурой.

Издание UK Defence Journal приводит ответ представителей британского правительства на парламентский запрос депутата Палаты общие Джеймса Макклири, который поинтересовался о наличие планов по передаче MQ-9 Reaper. В ответе министр по делам ветеранов Эл Карнс дал понять, что такой сценарий не рассматривается. По его словам, утилизация данных БПЛА будет осуществляться в соответствии с договорными обязательствами с партнёрами. В данном случае речь идёт о США, ведь дроны покупались у американской компании.

Таким образом, Великобритания не имеет возможностей для передачи Украине БПЛА MQ-9 Reaper, поскольку Лондон связан не только собственной политикой, но и экспортным контролем США. Американское правительство не разрешает партнёрам передавать или продавать оружие из США третьим странам без согласия Вашингтона.

#украина #великобритания #mq-9 reaper #mq-9
Источник: ukdefencejournal.org.uk
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкие компании создали самоходный 3D-принтер для сопровождения солдат в бою
6
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
13
Стали известны технические характеристики нового российского истребителя-невидимки Су-75
+
PC Gamer назвали лучшие комплектующие и устройства для геймеров в ноябре 2025 года
1
Использование 16 ГБ ОЗУ вместо 32 ГБ приводит к просадке среднего FPS в 1080p на 12%
12
В доме майя V века нашей эры в Гватемале нашли встроенное в пол игровое поле размером 76 на 111 см
+
В Великобритании заявили о «применении лазеров» российским кораблём против пилотов Королевских ВВС
5
Госдума приняла закон о технологическом сборе на электронику
4
В Tom's Hardware провели сравнение DDR4 и DDR5 в рабочих задачах и гейминге
1
Астрономы обнаружили неизвестную структуру на самом краю Солнечной системы
4
Бельгия закупает дроны-перехватчики для борьбы с БПЛА
+
NordPass: Представители «поколения Z» создают очень простые пароли для аккаунтов
+
Новые флагманские телевизоры Dreame со звуковой панелью выходят на мировой рынок
+
Учёные определили точный момент засыпания мозга
+
Core i5-12400F с DDR5-6000 выдал на 25% больше FPS в играх в сравнении с DDR4-3200
6
Poco X7, Poco X7 Pro и Redmi Note 14 Pro получили обновление HyperOS 3
+
Телескоп «Уэбб» предположительно обнаружил первые звёзды во Вселенной
+
В Германии впервые за 30 лет построили танк Leopard 2A8 с нуля
+
Nvidia выпускает хотфикс для устранения проблем с fps в играх после обновления Windows
2
NVIDIA выпускает срочное исправление GeForce Hotfix 581.94 из-за снижения FPS в играх на Windows 11
+

Популярные статьи

Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
19
Steam Machine поможет Гейбу Ньюэллу стать настоящим хозяином игровых ПК
21
Краткий обзор франшизы «Изгоняющий дьявола»
2
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
11
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
3
Kupikod, DeadP47 и серый рынок — как не стать жертвой мошенников и сохранить новогоднее настроение
+

Сейчас обсуждают

ФельдшеR
11:23
Конкуренция штука такая. Еще бы эти площадки реальный товар, а не фуфло поддельное продавали. А то за подделку больше оригинала просят. Ну а если написано "оригинал" = 100500% наебало*о. Короче пауки...
Крупные российские банки хотят добиться отмены скидок на маркетплейсах Ozon, WB и «Яндекс Маркет»
Евгений Балановский
11:23
Посмотрел цены на "рекомендуемые" позиции, так смешно, что плакать хочется...
General Atomics готовит крупную сделку с Саудовской Аравией: 130 MQ-9B и 200 CCA
slikts
11:21
Предполагаемые - детали! Тут некоторые деятели уже делят "шкуру не убитого медведя".
Стали известны детали мирного соглашения разработанного США и Россией
Александр Пономарев
11:16
игры любят высокую частоту на ядро.. а не их количество - 5600 райзен - будет в разы лучше зеона
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Александр Пономарев
11:15
с 6-ти слойным текстолитом и питанием 6+2+2 - мусор же, ну добавьте вы тысяч 5 на мать и возьмите нормальную
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
slikts
11:13
"...торговые онлайн-площадки не должны вкладывать средства..." Так пусть сами вкладывают средства!
Крупные российские банки хотят добиться отмены скидок на маркетплейсах Ozon, WB и «Яндекс Маркет»
Главврач ПНД "Три кукушки"
11:13
Чего тебе пользователь амд кала, сиди со своей тыквой и не отствечивай
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
zloyshkolnik 43
11:12
Вывод что наше оружие самое лучшее в мире
Неизвестное интервью Стива Джобса 1996 года появилось на YouTube
swr5
11:10
Моего F3 пока на все хватает.
Poco F8 Pro оснастят 6,59-дюймовой AMOLED-панелью и 50-Мп перископическим телеобъективом
grazer08
11:04
Банки давно ох…ли - все бабла им мало. Спелись с чинушами, пошлины ввели на покупки из-за рубежа, так еще и до скидок добрались. Пусть сначала на своих маркетах цены устаканят, а не накручивают 200%. ...
Крупные российские банки хотят добиться отмены скидок на маркетплейсах Ozon, WB и «Яндекс Маркет»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter