БПЛА данного типа выводят из эксплуатации и не планируют передавать другой стране

Военно-воздушные силы Великобритании вывели из эксплуатации ударно-разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-9 Reaper американского производства, которые прослужили стране 18 лет и провели в воздухе более 170 тысяч часов. При этом в Лондоне не планируют передавать их Украине или какой-либо другой стране, предпочитая утилизировать БПЛА в соответствии со стандартной процедурой.

Издание UK Defence Journal приводит ответ представителей британского правительства на парламентский запрос депутата Палаты общие Джеймса Макклири, который поинтересовался о наличие планов по передаче MQ-9 Reaper. В ответе министр по делам ветеранов Эл Карнс дал понять, что такой сценарий не рассматривается. По его словам, утилизация данных БПЛА будет осуществляться в соответствии с договорными обязательствами с партнёрами. В данном случае речь идёт о США, ведь дроны покупались у американской компании.

Таким образом, Великобритания не имеет возможностей для передачи Украине БПЛА MQ-9 Reaper, поскольку Лондон связан не только собственной политикой, но и экспортным контролем США. Американское правительство не разрешает партнёрам передавать или продавать оружие из США третьим странам без согласия Вашингтона.